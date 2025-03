Napoli – Milan: 2-1. Gli azzurri tengono il passo dell’Inter e staccano l’Atalanta: vittoria fondamentale in chiave scudetto e Champions

Il Napoli batte il Milan per 2 reti ad 1, decisive le reti nel primo tempo di Politano (2°) e Lukaku (19°); di Jovic (84°) la rete rossonera, dopo che Meret (al 69°) aveva ipnotizzato Jimenez dagli undici metri.

Partita a due facce, con un primo tempo letteralmente dominato dagli azzurri, che trovano in apertura la rete del vantaggio: Di Lorenzo lancia lungo Politano, che si infila tra tre difensori rossoneri e batte Maignan. Al 19° gli azzurri raddoppiano con Lukaku, servito da Gilmour, dopo che Buongiorno aveva rubato palla a Bondo: il belga trafigge per la seconda volta il portiere rossonero.

Nella ripresa più Milan che Napoli. Gli azzurri, stanchi, lasciano col tempo il campo ai rossoneri che prima vanno vicino al gol con Gimenez, che al 69° si fa parare un rigore da Meret e poi accorciano con Jovic all’84° ben servito da Hernandez. Finale in sofferenza, ma gli uomini di Conte riescono a portare a casa un risultato importantissimo sia in chiave scudetto, restando in scia dell’Inter, che in ottica Champions, mantenendo il +9 sul 5° posto.

Tabellino

NAPOLI-MILAN 2-1 (pt 2-1)

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Gilmour, Lobotka (dal 81’ Juan Jesus), Anguissa; Politano (dal 85’ Mazzocchi), Lukaku (dal 85’ Simeone), Neres (dal 85’ Ngonge). A disp.: Scuffet, Turi; Esposito, Marín; Billing, Hasa; Okafor, Raspadori. All.: Conte.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker (dal 80’ Jimenez), Gabbia, Pavlović, Hernández; Bondo (dal 46’ Leao), Fofana; Pulisic (dal 80’ Jovic), Reijnders, Félix (dal 55’ Chukwueze); Abraham (dal 55’ Gimenez). A disp.: Sportiello, Torriani; Florenzi, Terracciano, Thiaw, Tomori, Sottil. All.: Conceição.

Arbitro: Sozza di Seregno.

Marcatori: 2’ Politano, 19’ Lukaku, 84’ Jovic.

Ammoniti: 40’ Lukaku, 71’ Conceiçao, 76’ Conte, 90’ Jimenez.

Recupero: 1′ 1T, 5’ 2T.