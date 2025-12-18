Il Napoli batte il Milan per 2-0, grazie alle reti di Neres (39°) e Hojlund (64°). Partita ben giocata dagli uomini di Conte che controllano il match per tutti e 98 minuti effettivi. Protagonista assoluto del match Rasmus Hojlund che al 39° del primo tempo serve un assist a Neres ed al 64° si mette in proprio battendo Maignan.
Vittoria meritata che porta il Napoli alla finale di lunedì, dove affronterà la vincente della sfida tra Bologna ed Inter in campo domani alle ore 20.
Da segnalare un pugno di Maignan a Politano in area al 55°, ignorato da arbitro e Var.
