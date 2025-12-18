MILINKOVIC SAVIC 6: ottima parata di piede in avvio, per il resto poco impegnato. Pronto
DI LORENZO 6,5: agisce nel terzetto di difesa spingendo meno. Interpreta bene il ruolo esaltando la sua duttilità. Jolly
RRAHMANI 6,5: pulito e preciso negli interventi, chiama Maignan alla gran parata con un piattone insidioso. Imponente
JUAN JESUS 6,5: si fa sempre trovare pronto, domina sulle palle alte. Imposta da dietro con personalità, nessuna sbavatura. Impeccabile
POLITANO 6,5: gioca più arretrato ma il suo contributo è sempre importante. Qualche guizzo di rilievo, fondamentale nel dare equilibrio alla squadra. Furetto (dal 77′ MAZZOCCHI s.v.)
LOBOTKA 7: spadroneggia in mediana, quando gira lui ne giova tutta la squadra. Legge bene ogni situazione. Fondamentale.
MCTOMINAY 6,5: ci prova col tiro da fuori, vicinissimo al gol nel finale. Quantità e qualità al servizio dei compagni. Gladiatore
SPINAZZOLA 6,5: sempre sul pezzo, macina km sulla fascia. Innesca Hojlund nell’azione del raddoppio. Ispirato (dall’80’ GUTIERREZ s.v.)
NERES 7: va a fiammate, si avventa come un rapace spingendo in rete il pallone dell’1-0. Si conferma in ottima forma. Fulmineo (dall’88’ VERGARA s.v.)
ELMAS 6,5: diverse giocate di qualità, come il tacco per Hojlund. Spreca una ghiotta chance, fa tanto lavoro di raccordo tra le linee. Collante (dal 77′ LANG s.v.)
HOJLUND 7,5: mette a ferro e fuoco la difesa del Milan. Attacca la profondità e protegge palla alla grande. Decisivo sul gol di Neres, poi sigla il 2-0 con una rasoiata chirurgica. Devastante (dall’80’ LUCCA s.v.)
