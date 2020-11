Napoli-Milan: 1-3. Terza sconfitta consecutiva per gli azzurri al San Paolo: una doppietta di Ibrahimovic stende Gattuso

Il Napoli perde per 3-1 lo scontro al vertice con il Milan, incassando la terza sconfitta consecutiva tra le mura amiche del San Paolo; decisivo Ibrahimovic che con una doppietta stende gli azzurri, volenterosi ma poco incisivi. Di Mertens e Hauge le altre reti.

Primo Tempo– Gattuso non rinuncia al 4-2-3-1 nonostante l’assenza di Osimhen, schierando Mertens punta centrale con Insigne, Politano e Lozano alle spalle; in mediana il recuperato Bakayoko con Fabian, linea difensiva con Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. Il Milan risponde con Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemakers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Prima frazione di gioco a due facce: 20 minuti di marca rossonera, durante i quali gli uomini d Pioli riescono a trovare il vantaggio col solito Ibra, seconda parte con dominio azzurro, che però non riescono a capitalizzare le numerose azioni da rete.

Al 10° doppio squillo Milan, con Calhanoglu, che costringe Meret in angolo. Sul corner Kjaer la liscia da buona posizione. Al 20° passano i rossoneri, con un sontuoso colpo di testa di Ibraimovic, che sovrasta Koulibaly. Al 21° è Lozano ad avere la palla buona per il pari, ma il messicano, anzichè tirare, prova a servire i compagni in mezzo. Al 27° arriva il primo miracolo di Donnarumma su Mertens, palla in angolo. Sugli sviluppi del corner azzurri ancora vicini al gol, con un’incredibile traversa di Di Lorenzo e successiva chiusura in angolo della difesa rossonera.Al 32° ancora Napoli pericoloso, con Politano dal limite, palla alta. Al 35° ancora Politano dal limite, palla di poco fuori. Al 40° è Lozano a provarci dal limite, palla alta. al 41° Mertens, servito sottoporta da Insigne, la scaraventa su Donnarumma.

Secondo Tempo– La ripresa inizia sulla falsariga della seconda parte del primo: Napoli aggressivo alla ricerca del pari e Milan guardingo e letale. Al 10° raddoppio del Diavolo ancora con Ibra, che capitalizza un perfetto contropiede causato da un erroraccio di Di Lorenzo. Al 18° il Napoli accorcia con Mertens, bravo a girarsi in area ed a battere Donnarumma. Al 21° Bakayoko viene espulso per una seconda ammonizione discutibilissima. Al 93° arriva il primo tiro di Petagna, facile per il portierone di Castellammare. Al 94° ancora un contropiede, causato da un errore di Meret, che sbaglia il rinvio e consente ad Hauge di segnare la terza rete per il diavolo.