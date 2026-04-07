Napoli- Milan: 1-0. Politano mette la freccia e gli azzurri sorpassano i rossoneri: ora sono secondi

Il Napoli batte il Milan per 1-0, grazie ad una rete di Politano, che al 79° trasforma in gol un cross di Olivera. partita bloccata per larghi tratti dei 90 minuti, con le squadre brave a chiudersi le rispettive fonti di gioco.

Primo tempo che si accende solo grazie a 2 ripartenze, una per parte: sulla sponda rossonera Nkunku la manda fuori, l’azzurro Giovane, invece, perde un tempo di gioco e si fa anticipare da Pavlovic.

Nella ripresa il Napoli è più vivo e va vicino alla rete con un tiro dal limite di Giovane, bravo a liberarsi questa volta di Pavlovic, ben parato da Maignan.

La vittori degli azzurri arriva con i cambi. Al 79° Alisson Santos inventa un no-look per Olivera, che la mette in mezzo e Politano batte in diagonale Maignan.

Vittoria meritata per gli azzurri, che ci hanno creduto più dei rossoneri.

Napoli 2° a -7 dall’Inter con 7 giornate da giocare.

Rammarico per gli infortuni che hanno caratterizzato la stagione, ma anche per le discutibilissime decisioni arbitrali nei match contro Hellas Verona, Parma, Inter, Juventus e Atalanta, che hanno penalizzato oltre modo la compagine partenopea.

TABELLINO

NAPOLI: Milinkovic-Savic; Juan Jesus (85′ Beukema), Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Anguissa, Lobotka, Spinazzola (74′ Spinazzola) De Bruyne (85′ Elmas), McTominay; Giovane (70′ Alisson Santos). All. Conte.

MILAN: Maignan; Tomori (82′ Loftus-Cheek), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (62′ Athekame), Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Nkunku (74′ Pulisic), Fullkrug (62′ Gimenez). All. Allegri

Arbitro: Doveri di Roma

Marcatori: 79′ Politano

Note: ammoniti Buongiorno, Politano

Queste le parole dei protagonisti azzurri al termine della gara, riportate dai canali ufficiali della società:

Questa l’analisi di Antonio Conte a fine match:

“Abbiamo conquistato tre punti fondamentali per la zona Champions. Battere questo Milan è un gran risultato e ci deve rendere orgogliosi”

“Questa vittoria ci dà fiducia ed entusiasmo. Nonostante le assenze continuiamo a dare prova di forza e solidità. Credo che un’altra squadra sarebbe naufragata, mentre noi non abbiamo mai perso la rotta e questo è un grande merito del nostro gruppo”

“Sta passando un po’ troppo sotto silenzio il traguardo della zona Champions che non è affatto scontato. In questa stagione abbiamo vinto la Supercoppa e adesso dobbiamo essere bravi a restare in alto in classifica

“Sinora stiamo onorando lo scudetto, mancano sette partite, dobbiamo dare il massimo e pensare a noi stessi. Davanti l’Inter sta disputando un grande campionato ma noi guardiamo in alto e cercheremo di accelerare dando tutto quello che è nelle nostre possibilità”

Matteo Politano ha deciso la sfida con uno splendido gol:

“Oggi è stata una giornata speciale perchè è il compleanno di mia sorella e di uno dei miei migliori amici. La dedica per il gol va a loro oltre che per mia moglie”

“Nonostante fossi partito in panchina mi sentivo che sarei entrato e avrei fatto gol. Ero tranquillo perchè ho visto la squadra disputare un grande incontro e questo successo è meritatissimo”

Molto apprezzata la prestazione di Giovane che commenta la serata:

“Ringrazio il mister e i compagni per avermi aiutato a partire dal primo minuto in una sfida così importante”

“Ho 22 anni, devo imparare e crescere tanto, però Conte mi sta aiutando tantissimo. La vittoria di stasera mi rende orgolgioso e felice. Avevo bisogno di una prova così intensa e sono veramente felice soprattutto per i tre punti”