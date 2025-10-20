Napoli – Metropolitana Duomo: rapina un uomo, in manette 36enne algerino

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 36enne algerino, con precedenti di polizia, per rapina aggravata.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso la fermata “Duomo” della metropolitana, in piazza Nicola Amore, per la segnalazione di un furto.

I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, sono stati avvicinati da un uomo il quale ha raccontato che, poco prima, mentre stava entrando all’interno del treno, era stato spinto da un soggetto e, nel frattempo, il 36enne gli aveva sfilato il portafogli per poi darsi alla fuga; in quei frangenti, la vittima, grazie anche all’aiuto di un carabiniere libero da servizio, lo aveva raggiunto e bloccato recuperando la refurtiva.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante; il complice, invece, è riuscito a far perdere le proprie tracce.