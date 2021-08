Fonte sscnapoli.it

Napoli – Meret: “Siamo un gruppo forte e competitivo. Spalletti ci dà tanta consapevolezza”

“Abbiamo un gruppo competitivo, Spalletti ci dà responsabilità e tanta consapevolezza “. Alex Meret parla ai microfoni di Radio Kiss Kiss e rivela le sue sensazioni per questa nuova stagione azzurra.

“E’ stata una esperienza emozionante e indimenticabile. Io, Di Lorenzo e Insigne abbiamo vissuto qualcosa di fantastico e adesso vogliamo proseguire così sulla spinta emotiva anche per il campionato”.

Insigne è un leader per questa squadra?

“Lorenzo ha grande personalità, è il nostro capitano ed ha dimostrato il proprio spessore. Ha segnato un rigore decisivo e si è riscattato subito del precedente errore. Ha il carattere e il talento per trascinare la squadra”.

Col Venezia la gara si era messa in salita…

“ Sì, è così. Sulla carta magari poteva sembrare una partita semplice, ma si è messa male per l’espulsione di Victor. Queste sfide possono riservare tante insidie e siamo stati bravi a conquistare il successo, era importante partire bene.

“Il mister ci dà tanta convinzione. Sa di guidare un gruppo competitivo e ci sta conferendo fiducia e consapevolezza nei nostri mezzi. E’ un tecnico esperto che ha tanta voglia di fare bene, così come ne abbiamo noi”.

“Abbiamo una rosa forte, purtroppo l’anno scorso è sfumata la qualificazione Champions e ce ne dispiace tantissimo. Quest’anno spetta a noi dimostrare il nostro valore e vogliamo lottare per le prime posizioni”

Il vero obiettivo è tornare in Champions?

“ Certamente, il primo nostro pensiero è quello di arrivare nelle prime quattro. Ora però dobbiamo solo pensare a vincere gara dopo gara e partire bene come abbiamo fatto domenica. Poi abbiamo anche il percorso dell’Europa League e sarà importante il cammino internazionale. Vogliamo arrivare il più lontano possibile”.

“La prima giornata ci ha dimostrato che tutte le gare sono difficili. Marassi è un campo caldo e molto duro, quindi dovremo dare il massimo come prestazione e attenzione per cercare di fare un bel risultato”

“L’obiettivo è sempre crescere e maturare. So di avere tanti margini di miglioramento, ma bisogna abbassare la testa e lavorare per ottenere risultati. Io darò il massimo per essere sempre più all’altezza del Napoli”.