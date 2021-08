Napoli – Mercato: ruba energia elettrica, denunciato

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato hanno effettuato un controllo in via Padre Ludovico da Casoria presso l’abitazione di un uomo sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti.

I poliziotti hanno notato la presenza di un sistema di videosorveglianza che inquadrava sia l’esterno dell’abitazione che la pubblica via e lo hanno sequestrato; inoltre, con il supporto di personale tecnico dell’ENEL, hanno accertato che il contatore era stato manomesso.

R.F., 50enne napoletano, è stato denunciato per furto aggravato di energia elettrica e interferenze illecite nella vita privata.

Infine, gli operatori hanno rinvenuto, occultati dietro un impalcatura nel vano scala dello stabile, 20 involucri con 4 grammi circa di cocaina che sono stati sequestrati.