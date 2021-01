Napoli – Rapina un cellulare, arrestato

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno udito delle grida di aiuto in via Amerigo Vespucci ed hanno visto due persone che stavano inseguendo un giovane che, alla vista della volante, ha accelerato la corsa.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato accertando che, poco prima, aveva aggredito e rapinato il telefono ad un uomo.

S.I., 36enne dello Zimbabwe con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per rapina nonché denunciato poiché inottemperante all’ordine di espulsione del Questore di Avellino emesso lo scorso 17 giugno; infine, il telefono è stato riconsegnato al proprietario.