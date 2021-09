Napoli – Mercato: nasconde droga in macchina, denunciata 64enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in via Nicola Capasso hanno notato che da un’auto parcheggiata proveniva un forte odore di marijuana.

I poliziotti, dopo aver rintracciato la proprietaria, hanno controllato l’autovettura scoprendo due buste di plastica, attaccate al telaio con due calamite, all’interno delle quali erano contenute 30 bustine con 61 grammi circa di marijuana.

A.M., 64enne napoletana con precedenti di polizia, è stata denunciata per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.