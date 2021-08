Napoli-Mercato: maltratta la madre, arrestato

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato e dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti presso un’abitazione di via Nicola Capasso per una lite familiare.

I poliziotti sono stati avvicinati da una donna che ha raccontato di essere vittima di comportamenti violenti del figlio il quale, come già avvenuto in precedenti occasioni, l’aveva minacciata e aggredita per futili motivi.

Gli operatori, dopo essere entrati nell’appartamento, hanno bloccato l’uomo, un 35enne napoletano con precedenti di polizia, e lo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia.