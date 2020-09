Napoli – Mercato: denunciato un parcheggiatore abusivo che percepiva il reddito di cittadinanza

Nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato hanno denunciato una persona per violazione dell’art. 7 co. 2 del D.L. 28 gennaio 2019 nr. 4, poiché percepiva il reddito di cittadinanza pur svolgendo l’attività di parcheggiatore abusivo.

Infatti, i numerosi servizi di contrasto svolti hanno consentito di documentare che l’uomo svolgeva stabilmente l’illecita attività nelle strade tra via Marina, piazza del Carmine e piazza Mercato.

Le verifiche effettuate presso l’Inps hanno evidenziato che l’uomo, un 55enne napoletano con precedenti di polizia, percepiva il “reddito di cittadinanza” ; pertanto, è stata attivata la procedura per la revoca del beneficio e la restituzione delle somme indebitamente percepite.