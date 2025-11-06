Napoli – Mandato di cattura internazionale, fermato 46enne

Nella serata di martedì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 46enne kosovaro, destinatario di un mandato di arresto internazionale emesso lo scorso 20 ottobre dalle autorità del Kosovo per i reati di tentato omicidio, lesioni personali, minacce e possesso di armi.

Il provvedimento ha generato l’emissione di una Red Notice Interpol, attivando il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP) della Direzione Centrale della Polizia Criminale. Contestualmente, un alert alloggiati ha segnalato l’ingresso dell’uomo in una struttura ricettiva di via Silvio Spaventa.

Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, impegnati nelle attività di controllo del territorio, sono intervenuti presso l’hotel indicato, dove hanno individuato il cittadino kosovaro. Attraverso la Sala Operativa Internazionale (SOI) dello SCIP sono stati effettuati i riscontri sul mandato di arresto.

All’esito delle verifiche, gli agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto il latitante in esecuzione del provvedimento emanato dalle Autorità della Repubblica Balcanica.

L’operazione conferma l’efficacia della cooperazione internazionale e la piena integrazione tra i sistemi di segnalazione e l’attività di controllo del territorio, che hanno consentito di rintracciare rapidamente il ricercato e assicurarne la cattura.

Napoli, 6 novembre 2025