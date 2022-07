Napoli – Maltrattamenti in famiglia, fermato 44enne

Ieri sera gli agenti del Commissariato Bagnoli, durante il servizio di controllo del territorio, hanno rintracciato e arrestato, in via Cattolica, un 44enne napoletano in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione emesso lo scorso 11 luglio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali, poiché condannato alla pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia, commesso a Napoli nel novembre 2016.