Napoli – Maltrattamenti in famiglia, arrestato 34enne

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, su segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Buonocore per una lite familiare.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato un uomo che stava inveendo con insulti e minacce all’indirizzo dell’abitazione della suocera dove si erano trasferiti la moglie ed i figli minori, in seguito ad un ennesimo litigio avvenuto ad inizio mese.

A.D.C., napoletano di 34 anni, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e minacce gravi.