Napoli – Maltratta la sorella, fermato 37enne

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 37enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per maltrattamenti in famiglia.

Nello specifico, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti a Pianura per la segnalazione di una lite in famiglia.

I poliziotti, giunti tempestivamente sul posto, hanno notato il soggetto segnalato in strada e lo hanno controllato, trovandolo in possesso di un coltello a serramanico; inoltre, gli operatori hanno accertato che il 37enne, poco prima, aveva minacciato la sorella, come già avvenuto in altre occasioni,

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.