Napoli – Maltratta la convivente, in manette 38enne

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Coroglio per la segnalazione di una lite familiare.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna la quale ha raccontato che, come già avvenuto in precedenti occasioni, era stata aggredita dal convivente per futili motivi.

Gli operatori, dopo essere entrati nell’abitazione, hanno trovato l’uomo in evidente stato di agitazione che, con non poche difficoltà, è stato bloccato.

Un 38enne napoletano è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali dolose.