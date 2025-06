Napoli – Maltratta la compagna, arrestato 44enne

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 44enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per maltrattamenti in famiglia.

Nello specifico, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti per la segnalazione di una lite familiare.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna che, in forte stato di agitazione, ha riferito che, poco prima, mentre si trovava all’interno della sua abitazione, era stata aggredita, per futili motivi, verbalmente dal compagno il quale, con il chiaro intento di aggredirla fisicamente, come già avvenuto in altre occasioni, aveva sfondato la porta dell’abitazione.

Il tempestivo intervento dei poliziotti ha evitato l’escalation di violenza posta in essere dall’uomo che è stato tratto in arresto dal personale operante.