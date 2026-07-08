Napoli – Maltratta il padre e aggredisce gli agenti, nei guai 48enne

Nella scorsa serata, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 48enne per resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti dei Commissariati San Carlo-Arena e Poggioreale, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti per la segnalazione di una lite familiare.

Gli operatori, giunti immediatamente sul posto, hanno notato un uomo in evidente stato di agitazione che, come già avvenuto in precedenti occasioni, aveva chiesto dei soldi al padre e, di fronte al suo rifiuto, l’aveva aggredito e minacciato; inoltre, lo stesso, alla vista degli agenti, ha iniziato ad inveire nei loro confronti aggredendoli fisicamente con calci e pugni, finché non è stato bloccato e tratto in arresto.