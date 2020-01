Napoli – Maksimovic: “Siamo ripartiti, ma ora dobbiamo lavorare ancora per proseguire su questa strada”

La partita con la Juve ci ha dato grande spinta, siamo ripartiti“. Nikola Maksimovic parla ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

“Dobbiamo subito voltare pagina e proseguire su questa strada. Sicuramente battere i campioni d’Italia ci ha dato grande fiducia ma adesso dobbiamo lavorare ancora con maggiore energia per proseguire sulla strada che abbiamo intrapreso”

“Siamo ancora molto indietro in cassifica e non abbiamo dimostrato a pieno il nostro valore. Bisogna stare zitti ed essere concentrati su quello che dovremo fare in campo a partire da lunedì contro la Sampdoria”

“Servono punti per risalire, già lunedì ci aspetta una partita difficile e dovremo dare il massimo. Abbiao parlato a lungo con Gattuso. Il primo obiettivo è raggoungere al più presto i 40 punti, poi guarderemo avanti”.

C’è grande attesa per il match con il Barcellona:

“Sì ma la nostra testa ora è solo per la gara di Genova. Dobbiamo sia dimenticare il successo con la Juve, sia la partita che ci aspetta col Barcellona. Dobbiamo vivere alla giornata perchè solo così possiamo riprendere il cammino con continuità”.

“Ci siamo persi all’inizio della stagione e il terreno da recuperare è tanto. Ovviamente vogliamo raggiungere l’Europa ma per ora non si devono fare calcoli. La partita importante è quella con la Samp”.

Sei vicino al rientro, come stai?

“Sì, l’infortunio è passato, sto bene e sono a disposizione del mister. Ho lavorato tanto e spero da ora in poi di poter dare il mio contributo”.

E’ tornato anche l’entusiasmo dell’ambiente. Vi può dare una carica maggiore per questa seconda fase di stagione?

“Noi siamo in debito con i tifosi perchè questa città merita di vedere sempre una squadra che lotta ad alti livelli. Purtroppo sinora non ci siamo riusciti ma la nostra promessa è che daremo tutto per questa maglia fino alla fine della stagione per rivedere il San Paolo che festeggia e per dare ai tifosi le gioie che desideriamo tutti”