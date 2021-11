Napoli- Luca Abete aggredito mentre documentava la vendita illecita di veicoli a San Giovanni a Teduccio [VIDEO]

La troupe del Tg satirico era andata nella periferia Est della città per documentare una vendita illecita di veicoli – soprattutto a clandestini – senza regolare passaggio di proprietà. «Io te la do senza passaggio di proprietà. Se ti serve una macchina non ti preoccupare, il documento lo metto io», dice il “venditore” a un attore del Tg satirico che si mostra interessato all’acquisto. Auto che dovranno però circolare senza assicurazione. «Se c’è un posto di blocco ti sequestrano la macchina. A me però non interessa. Faccio questo lavoro da otto anni e vendo auto agli zingari e in tutto il mondo», assicura il venditore.

Quando Luca Abete va a chiedere spiegazioni, viene minacciato insieme alla sua troupe: «Andatevene! Spegnete le telecamere! Ma ti credi che abbia paura? Io vi rompo tutto! Mamma, prendi un momento la macchina. Li schiatto a terra!». Poi il cameraman viene inseguito e costretto a fuggire. Solo il tempestivo intervento della polizia ha evitato che la situazione degenerasse.

VIDEO DELL’AGGRESSIONE

