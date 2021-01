Napoli – Lozano: “Amareggiati dalla sconfitta in Supercoppa ma siamo fiduciosi per il futuro. Il gruppo è solido e competitivo”

“Ci dispiace e siamo amareggiati per la Supercoppa persa, ma c’è grande fiducia per il futuro”. Hirving Lozano parla ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

“Non sono momenti facili da affrontare dopo una sconfitta come quella di mercoledì, però c’è tanta voglia di ripartire. Il gruppo è solido e competitivo. Siano uniti e ci sosteniamo a vicenda per proseguire il cammino e puntare in alto”

“Siamo in corsa su tutti i fronti e siamo consapevoli di poter far bene. Seguiamo il mister e tra noi c’è molta armonia. E’ una stagione lunga e c’è un campionato molto equilibrato. Può succedere ancora di tutto e noi vogliamo essere protagonisti”

A febbraio si torna anche a giocare in Europa:

“E’ un obiettivo al quale diamo molta importanza. Ci teniamo a fare strada in Europa League. Abbiamo una rosa ampia e possiamo essere pronti in ogni competizione”.

Sei tra i protagonisti di questa prima parte di stagione e sta crescendo sempre più l’intesa con Insigne.

“Sì. Lorenzo è un campione e tra noi c’è molto feeling. Anche il rapporto umano sta crescendo molto. Insieme a lui e a tutta la squadra vogliamo conquistare obiettivi importanti, per noi e per i tifosi azzurri”.