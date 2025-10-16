Napoli – Lotta allo spaccio di stupefacenti: sequestrati hashish, marijuana e un coltello

Nei giorni scorsi, militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli hanno sequestrato oltre 300 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish e marijuana e arrestato un cittadino di nazionalità italiana.

In particolare, i “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego, nell’ambito di un controllo su strada nei pressi di una nota piazza di spaccio del Rione Traiano nel quartiere Soccavo, hanno rinvenuto, all’interno di un veicolo condotto da un 41enne italiano, un panetto di hashish del peso di 100 grammi e un coltello con una lama di 8 cm.

La successiva perquisizione domiciliare, a Pozzuoli, ha consentito di rinvenire ulteriori 233 grammi di marijuana e un bilancino di precisione.

Il detentore è stato arrestato in flagranza di reato in violazione dell’art. 73 del D.P.R. 309/90 e tradotto presso la Casa Circondariale di Napoli-Poggioreale