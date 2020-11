Napoli- L’opera dello scultore Jago simbolo del lockdown

Un bambino lasciato incatenato per strada, senza che nessuno faccia nulla per lui e senza che lui stesso possa fare qualcosa per risollevarsi.

È lo specchio dell’economia e della società ai tempi del Covid-19: operatori economici, professionisti, ammalati (e non solo di COVID) e studenti abbandonati a loro stessi dalle istituzioni nazionali e locali. L’arte come espressione massima della comunicazione. (Opera di Jago in Piazza del Plebiscito a Napoli)