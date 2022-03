Napoli – Lite in strada, denunciati due uomini

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commisariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Stadera per la segnalazione di una lite in strada.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato un gruppo di persone che si stavano colpendo con calci e pugni; gli operatori sono riusciti a fermare due uomini ma uno di essi ha iniziato a dare in escandescenze aggredendoli fino a quando, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno bloccato.

Due napoletani, di 41 e 26 anni con precedenti di polizia, sono stati denunciati per rissa e resistenza a Pubblico Ufficiale; inoltre, il 41enne è stato denunciato anche per lesioni.