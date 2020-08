Napoli – Lite in strada, arrestato 25enne

Ieri sera gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra hanno udito delle urla ed hanno visto, all’esterno del Commissariato, un gruppo di persone che, in presenza di due minori, stavano litigando ed un uomo che ha colpito una donna al volto con uno schiaffo.

I poliziotti sono intervenuti per sedare la lite, ma l’aggressore ha iniziato ad inveire contro di loro richiamando l’attenzione dei familiari che sono sopraggiunti in sua difesa; ne è nata una colluttazione a seguito della quale l’uomo, C.D.S., 25enne napoletano con precedenti di polizia, è stato bloccato e arrestato per violenza, lesioni personali, minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale, e denunciato per maltrattamenti in famiglia.