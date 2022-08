Napoli – Lite in strada, 4 arresti

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Vespucci hanno notato, all’altezza del semaforo con via Alessandro Volta, un gruppo di persone aggredirsi con manici di scopa e cocci di bottiglie.

Gli operatori li hanno raggiunti e, nel tentativo di sedare la lite, sono stati aggrediti e solo grazie al supporto di altre pattuglie, non senza difficoltà, li hanno disarmati e bloccati.

C.L. e N.C, di 34 e 22 anni del Gambia, C.I. 37enne del Mali e A.U. 39enne del Senegal, irregolari sul territorio nazionale, sono stati arrestati per resistenza aggravata a Pubblico Ufficiale e 3 denunciati anche per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.