Napoli – Lite familiare, due denunce

Ieri sera gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti presso un’abitazione per una lite familiare.

I poliziotti hanno trovato un uomo, in evidente stato di alterazione, con una ferita da coltello alla coscia infertagli dalla compagna la quale ha raccontato di essere da tempo vittima di comportamenti violenti da parte dell’uomo.

La donna, una 53enne napoletana, è stata denunciata per lesioni aggravate mentre l’uomo, un 52enne napoletano, è stato denunciato per maltrattamenti.