Napoli – Lite e spari per uno sguardo di troppo alla ragazza, ferito 37enne di Torre del Greco

Un 37enne di Torre del Greco è stato ferito al polpaccio e al fianco da colpi di arma da fuoco ieri sera nella zona di Mergellina, a Napoli. Secondo la ricostruzione fornita dall’uomo alla Polizia il tutto è nato da uno sguardo e da un apprezzamento di troppo rivolto da uno sconosciuto alla sua ragazza. Così è nata una lite, culminata con gli spari partiti da una pistola estratta dallo sconosciuto. Nella sparatoria sono rimasti feriti, in maniera non grave, anche due giovani che si trovavano in quel momento dall’altro lato della strada. Sono ora in corso indagini da parte della Polizia per fare luce sulla vicenda.