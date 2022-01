Napoli – Lesioni, violenza, minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale, arrestato 33enne

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Garibaldi hanno notato una persona che improvvisamente si è accasciata al suolo.

I poliziotti sono intervenuti accertando che era stata colta da un malore e, dopo aver richiesto l’intervento del 118, l’hanno soccorsa; in quei frangenti sono stati avvicinati da un uomo, in evidente stato di agitazione che, alla loro vista e senza alcun motivo, ha iniziato ad inveire contro di loro e, brandendo un coltello, li ha aggrediti.

Gli operatori, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno bloccato e disarmato dopo che l’aggressore aveva anche danneggiato l’autovettura di servizio.

A.Z., 33enne marocchino, è stato arrestato per lesioni, violenza, minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale nonché denunciato per oltraggio a Pubblico Ufficiale, porto di armi od oggetti atti ad offendere, danneggiamento di beni della Pubblica Amministrazione e interruzione di un servizio di pubblica necessità