Napoli – Lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale, arrestato 31enne nigeriano

Ieri sera gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti presso la stazione della Circumvesuviana di piazza Garibaldi per la presenza di una persona che impediva la partenza di un treno diretto a Sorrento.

I poliziotti, dopo aver accertato che l’uomo ostacolava la chiusura delle porte del treno rifiutandosi di scendere dal vagone, sono stati aggrediti ma l’uomo, H.F., nigeriano di 31 anni irregolare sul territorio nazionale, è stato bloccato e arrestato per interruzione di servizio pubblico, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale, e denunciato per ingresso e soggiorno illegale sul territorio dello Stato.