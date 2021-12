Fonte e foto sscnapoli.it

Napoli – Leicester 3-2, Spalletti: “Vittoria di anima e carattere”

“Stasera abbiamo dimostrato di avere anima e carattere“. Luciano Spalletti commenta così il successo azzurro sul Leicester e la qualificazione ai sedicesimi di Europa League.

“La squadra oggi mi ha dato grande soddisfazione. Ci voleva personalità per vincere questa partita e soprattutto per rimetterla dentro dopo la loro rimonta”.

“C’erano difficoltà e pressioni questa sera. I ragazzi hanno mostrato di avere dei valori che fanno sperare bene per il futuro che autorizzano a credere nella nostra forza”.

“Giocare ogni tre giorni in questa emergenza e con un calendario così ampio da inizio stagione, è davvero arduo. Abbiamo avuto anche dei casi di Covid e oggi per esempio Politano ha avuto un problema influenzale che lo ha messo fuori causa ad inizio gara”.

“Di fronte a queste contingenze vale solo il carattere e lo spessore del gruppo. Giocare così è davvero dura e per questo stasera faccio i complimenti sinceri ai miei ragazzi”.

Sulla doppietta di Elmas: “Gli avevo detto che se avesse segnato mi sarei sdraiato per terra per esultare. E l’ho fatto alla fine. Eljif è un ragazzo splendido ed è un calciatore versatile che sa adattarsi a più ruoli. Sinora è quello che ha giocato più di tutti se consideriamo il minutaggio in Nazionale. Ma ogni volta che va in campo ha sempre una sua personalità. In ogni posizione venga impiegato tira sempre fuori numeri importanti”.