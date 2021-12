Napoli – Leicester 3-2, le pagelle: Elmas e Ounas sugli scudi, Zielinski luccicante

MERET 6: salva il risultato insieme a Mario Rui ad inizio gara, qualche buon intervento ma non può nulla sulle due reti inglesi. Iniezione di fiducia

DI LORENZO 6,5: ennesima grande prestazione macchiata solo da un passaggio sciagurato che spiana la porta agli avversari per il possibile 3-3. Confeziona l’assist per il gol vittoria di Elmas, copre tutta la fascia senza mai sentire la fatica. Inesauribile

RRAHMANI 6,5: salva un tiro a botta sicura da due passi, nessuna sbavatura e tanta concretezza anche quando gli inglesi premono. Bene sulle palle alte, tiene alla grande la posizione. Baluardo

JUAN JESUS 6: tutto sommato non sfigura. Non manca qualche piccolo buco lasciato agli avversari ma gioca con personalità uscendo spesso palla al piede. Usato sicuro

MARIO RUI 6,5: gran salvataggio sulla linea nel primo tempo, tiene botta risultando importante anche nell’aiutare i centrali difensivi. Si vede di meno in fase offensiva ma ci mette gran cuore e la solita grinta. Leone

DEMME 6: gli manca ancora la brillantezza atletica, resta bloccato fungendo da argine e allo stesso tempo smista il pallone con intelligenza e velocità. Non ruba l’occhio ma fa il suo. Concreto (dall’80’ MANOLAS s.v.)

ZIELINSKI 7: si conferma in forma smagliante. Entra in tutte le azioni delle reti azzurre, soprattutto con l’imbucata per Petagna in occasione del raddoppio. Sventagliate e aperture magistrali, prezioso anche quando c’è da fare lavoro sporco. Luccicante

OUNAS 7: tiene sotto scacco la retroguardia ospite con sterzate e cambi di direzione repentini. Bella l’azione con la quale poi realizza la rete del vantaggio, risorsa importante alla luce dell’emergenza infortuni. Fulmine (dal 63′ MERTENS 6: entra in una fase di gara delicata, con il Napoli chiamato a gestire il vantaggio. Si limita a tenere palla senza strafare. Tranquillo)

ELMAS 7,5: realizza una doppietta che trascina gli azzurri. Si inserisce bene in occasione del primo gol, si destreggia in bello stile in area e segna il 3-2. Unico neo l’intervento poco convinto dal quale nasce la prima rete inglese, ma glielo perdoniamo. Esaltante

LOZANO 5,5: non entra mai realmente in partita, forse penalizzato anche dal terreno pesante. Poco pericoloso, costretto poi ad uscire per un brutto colpo al volto. Sfortunato (dal 45′ MALCUIT 6,5: buon impatto sul match. Innesca Di Lorenzo nell’azione del 3-2, va vicinissimo al gol chiamando al miracolo il portiere ospite. Scattante)

PETAGNA 6,5: non segna ma fa segnare. Manda in rete Elmas a porta vuota, importante il suo movimento in area anche nell’azione del 3-2. Molto altruista, forse anche troppo. Difende bene palla e dà una grande mano nella gestione della pressione finale del Leicester. Gladiatore