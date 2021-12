Napoli- Leicester: 3-2. Doppio Elmas e Ounas, il Napoli resta in Europa League

Finisce 3-2 per gli uomini di Spalletti la gara tra Napoli e Leicester, che manda gli azzurri agli spareggi di Europa League e gli inglesi in Conference League. A decidere il match le reti di Ounas, Elmas (2), Evans e Dewsbury. Azzurri finiscono il girone al secondo posto, a pari punti con lo Spartak Mosca, ma in svantaggio negli scontri diretti; emozione finale a Varsavia con la squadra di casa che fallisce il rigore del pareggio al 98’, che avrebbe regalato il primo posto e quindi gli ottavi diretti senza lo spareggio di febbraio. Partita combattuta da parte degli azzurri che raggiungono un doppio vantaggio poi rimontato dagli uomini di Rogers. Nella ripresa la rete decisiva di Elmas.

Tabellino

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui, Demme (78′ Manolas), Zielinski, Ounas (63′ Mertens), Elmas, Lozano (45′ Malcuit) Petagna. All. Spalletti

LEICESTER: Schmeichel; Castagne, Evans, Soyuncu, Bertrand, Ndidi, Tielemans (77′ Soumarè), Dewsbury-Hall (89′ Albrighton), Maddison, Barnes (72′ Daka), Vardy. All. Brandon Rogers

Arbitro: Mateu Lahoz

Marcatori: 4′ A. Ounas, 24′ E. Elmas, 27′ Evans, 33′ Dewsbury-Hall, 53′ E. Elmas

Note: ammoniti Demme, Petagna

Foto Pagina FB Uefa Europa League