Napoli – Legia Varsavia: 3-0. Un tris d’assi al Maradona riapre i giochi nel girone di Europa League

Il Napoli batte il Legia Varsavia per 3-0, grazie ai gol di Insigne (76’), Osimhen (80’) e Politano (95’). Partita senza storia al Diego Armando Maradona, con gli uomini di Spalletti assoluti dominatori per tutti e 90 minuti, anche se la gara si sblocca solo nell’ultimo quarto d’ora e con l’ingresso di Victor Osimhen. Tante le note positive di questa serata europea. Oltre alla conferma di Osimhen, buone le prestazioni di Mertens, Juan Jesus e Demme, tutti all’esordio dal 1’ minuto; da segnalare, inoltre, la prima rete su azione stagionale (e che gol!) del capitano Lorenzo Insigne. Azzurri ora secondi a pari merito con il Leicester ed a 2 punti proprio dal Legia Varsavia, battuto oggi e prossimo avversario in terra polacca.

Tabellino

Napoli – Legia Varsavia : 3-0 (pt 0-0)

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Manolas (72′ Politano), Koulibaly, Juan Jesus, Demme, Anguissa (57′ Fabian Ruiz), Elmas, Lozano (57′ Osimhen), Insigne (81′ Rrahmani), Mertens (72′ Petagna). All. Spalletti

Legia Varsavia: Miszta, Jedrzejczyk, Wieteska, Nawrocki, Johansson, Josue, Martins (77′ Kharatin), Luquinhas (71′ Kastrati), Mladenović, Lopes (59′ Slisz), Muci (71′ Muci) All. Michniewicz

Arbitro: Del Cerro Grande (Spagna)

Marcatori: 76′ L. Insigne, 80′ V. Osimhen, 90’+4′ M. Politano

Note: ammoniti Manolas. Juan Jesus, Johansson

foto pagina fb sscnapoli