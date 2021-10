“Abbiamo vinto con equilibrio, ordine e pazienza”. Luciano Spalletti commenta il successo azzurro sul Legia Varsavia.

“Non siamo riusciti a sbloccare la partita subito ma questo non ci ha condizionato. Siamo stati bravi a non subìre le loro ripartenze rimanendo calmi e solidi in campo”.

“Non è facile migliorare quanto fatto stasera, ho visto calciatori motivati e una squadra che ha dimostrato di tenere all’Europa League”.

“In avanti abbiamo giocatori di talento e sappiamo che il gol può arrivare sempre. Però bisogna sempre mantenere equilibrio durante la gara in modo da poter poi avere la possibilità di cercare il successo fino alla fine”

“L’intelligenza dei miei uomini è fondamentale. Quando un calciatore gioca per gli altri sa che poi egli stesso può trarre benefici. Questo gruppo aveva voglia di riscatto dopo l’anno scorso e sta dimostrando il proprio valore”-

“Giochiamo tutti per lo stesso obiettivo e vogliamo fare strada in Europa. Bisogna vincere le prossime gare per poter ambire al primo posto nel girone”.