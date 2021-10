Foto sscnapoli

Napoli – Legia Varsavia 3-0, le pagelle: Insigne fenomenale, Politano e Osimhen travolgenti

MERET 6: nessuna parata degna di nota, salvato dal palo esterno nell’unica vera conclusione del Legia. Inoperoso

DI LORENZO 6,5: nessun rischio in fase difensiva, si sovrappone con continuità accompagnando bene l’azione offensiva. Carico

MANOLAS 6: match tranquillo, non viene sollecitato più di tanto. Non manca qualche intervento vigoroso dei suoi, esce per l”ennesimo problema muscolare (dal 73′ POLITANO 7: ottimo impatto sulla partita. Affonda con grande facilità, suo l’assist per l’eurogol di Insigne. Alla fine si mette in proprio e cala il tris con una bella conclusione nell’angolo. Tarantolato)

KOULIBALY 6,5: sempre attento e puntuale nelle chiusure, esce sempre con grande personalità palla al piede. Stoppa qualche ripartenza pericolosa dei polacchi. Possente

JUAN JESUS 6: all’esordio da titolare sull’out di sinistra non sfigura. Denota una buona condizione atletica giocando su buoni ritmi. Affidabile

ELMAS 6: svaria molto a centrocampo provando ad inserirsi tra le linee con risultati alterni. Sempre nel vivo del gioco comunque. Vivace

DEMME 6,5: tocca molti palloni, dà equilibrio alla squadra facendo bene in entrambe le fasi. Qualche sbavatura e meno dinamismo del solito ma dopo l’infortunio ci può stare. Solido

ANGUISSA 6: resta maggiormente bloccato rispetto alle gare precedenti, fa valere fisicità e buona qualità di tocco nello stretto. Arcigno (dal 56′ FABIAN RUIZ 6,5: conferisce maggiore qualità e geometrie al gioco, tocca molti palloni contribuendo a costruire la vittoria negli ultimi venti minuti. Inventivo)

LOZANO 6: meno lucido del solito negli ultimi sedici metri, prestazione comunque di intensità e di buon livello. Attivo (dal 56′ OSIMHEN 7: con lui in campo è tutta un’altra musica. Mette a ferro e fuoco la difesa polacca con le sue folate. Trova il gol del 2-0 confermando una vena realizzativa impressionante. Debordante)

MERTENS 6,5: prima gara dall’inizio dopo l’infortunio e segnali importanti per Spalletti. Fa reparto e va vicino al gol con un bel tiro al volo. Dialoga bene con i compagni. Ritrovato (dal 73′ PETAGNA s.v.)

INSIGNE 7,5: con un gol da cineteca sblocca una partita che sembrava stregata. Ci prova ripetutamente a fare male, delizioso anche l’assist per il gol di Osimhen. Fenomenale (dall’81’ RRAHMANI s.v.)