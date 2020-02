Napoli – Lecce 2-3, Giuntoli: “Inspiegabile non rivedere al VAR l’episodio su Milik. Vogliamo chiarezza”

“Non è spiegabile il motivo per il quale l’arbitro non abbia rivisto al VAR l’episodio in area su Milik”. Il DS azzurro Cristiano Giuntoli parla a fine gara per focalizzare l’attenzione sul rigore non concesso all’attaccante azzurro.

“Dal campo si è visto nettamente il contatto in area sul piede di Milik. L’arbitro può sbagliare, ma c’è il VAR che può rivedere la decisione”

“Purtroppo abbiamo già subìto episodi del genere quest’anno. L’arbitro è stato fermo 5 minuti per ascoltare i suoi collaboratori, mentre sarebbe bastato andare a rivedere l’immagine al video in campo”.

“Come Società vogliamo chiediamo chiarezza su questo aspetto perchè, ribadisco, un arbitro può sbagliare come tutti, ma se c’è a disposizione il VAR per evidenziare un eventuale errore allora va utilizzato. E rivedendo le immagini è impossibile non accorgersi del fallo su Milik”