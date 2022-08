“La prestazione è stata complessivamente buona, la squadra la gara l’ha fatta. Però non siamo stati ordinati nel palleggio ed abbiamo cercato delle forzature laddove dovevamo avere maggiore lucidità“.

“Ho fatto sei cambi rispetto alle prime gare perchè abbiamo una rosa ampia ed è inimmaginabile affrontare un ciclo così intenso di impegni giocando sempre con gli stessi uomini”.

“Ho tanti giocatori di spessore e tutti devono mettere gamba per poter essere a disposizione nelle numerose sfide ravvicinate che ci aspettano tra campionato e Champions“.

“Sicuramente non siamo riusciti a muovere velocemente palla nel primo tempo, mentre con l’ingresso di Lobotka nella ripresa abbiamo comandato meglio il gioco. Però ripeto, la prestazione nel complesso non mi è dispiaciuta, dobbiamo essere più concreti e puliti in fase avanzata quando bisogna avere la qualità decisiva“.