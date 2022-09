Napoli-Lecce: 1-1. Non basta Elmas, un eurogol di Colombo costringe gli azzurri al pari

Finisce sul muro giallorosso issato da Baroni, il tentativo di attacco alla vette di Spalletti. 1-1 allo Stadio Diego Armando Maradona, tra un Napoli rivoluzionato in partenza (ben 5 cambi e variazione del modulo) ed un Lecce ordinato e solido in difesa. Al vantaggio iniziale di Elmas al 27° risponde Colombo con un eurogol al 31°. Non basta agli azzurri il ritorno all’antica del secondo tempo, con gli ingressi di Zielinski e Lobotka per Raspadori e Ndombele, per scardinare le maglie strettissime della difesa salentina ben tramata da Baroni, che esce da Fuorigrotta con un meritato punto. Da segnalare un rigore del lecce tirato da Colombo e parato da Meret al 26°. In classifica gli azzurri si portano ad 8 punti, in compagnia di Milan e Juve e con 2 punti di ritardo dalla capolista Roma.

Tabellino

NAPOLI: Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Minjae, Olivera, Anguissa (85′ Simeone), Ndombele (46′ Lobotka), Politano (72′ Lozano), Raspadori (46′ Zielinski), Elmas (56′ Kvaratskhelia), Osimhen. All. Spalletti.

LECCE: Falcone; Gendrey, Pezzella, Baschirotto, Tuia, Helgason (46′ Gonzalez), Hjulmand, Askildsen (62′ Blin), Banda (75′ Listkowski), Di Francesco (62′ Strefezza), Colombo (70′ Ceesay). All. Baroni.

Arbitro: Marcenaro di Genova

Marcatori: 27′ Elmas, 31′ Colombo

Note: ammoniti Politano, Hjulmand, Colombo, Gonzalez, Gendrey