Napoli – Lecce 1-1, le pagelle: Elmas e Meret non bastano, male Raspadori e Ndombele

MERET 6,5: bravo nel neutralizzare il rigore di Colombo, non può fare nulla sull’eurogol dell’attaccante leccese. Per il resto nessun altro intervento di rilievo. Gatto

DI LORENZO 5,5: in fase difensiva soffre un po’ le scorribande di Banda, fatica a far funzionare la catena con Politano. Ci mette come al solito impegno ed agonismo ma non è il solito Di Lorenzo. Incartato

OSTIGARD 6: gioca con personalità svettando sulle palle alte, bravo nelle uscite palla al piede. Ci prova anche con un bolide da fuori. Autoritario

KIM 6: si prende sempre qualche rischio negli anticipi ma nel complesso sbaglia poco o nulla. Si conferma solido e attento in marcatura. Pilastro

OLIVERA 5,5: alla prima da titolare non ruba l’occhio. Accompagna poco l’azione facendo rimpiangere l’intraprendenza di Mario Rui. Rimandato

NDOMBELE 5: procura il rigore parato da Meret con un intervento fuori tempo. Sembra avere caratteristiche troppo simili ad Anguissa finendo per pestarsi i piedi con il compagno. Non convince nel centrocampo a due. Da rivedere. (dal 45′ LOBOTKA 6: conferisce ordine e geometrie alla manovra azzurra. Con lui in campo azzurri più quadrati ed equilibrati, non trova però i varchi per imbucare gli attaccanti. Professore)

ANGUISSA 5,5: meno brillante e appariscente rispetto alle precedenti uscite. Non riesce a fare da collante tra centrocampo e attacco, soffre l’assenza di Lobotka al suo fianco. Stralunato (dall’85’ SIMEONE s.v.)

POLITANO 6: suo l’assist per la rete di Elmas, prova a creare la superiorità giocando molti palloni. Anche se con risultati alterni è sempre nel vivo del gioco. Reattivo (dal 70‘ LOZANO 5,5: non un grosso impatto sulla gara. Appare vivace ma poco concreto e impreciso negli ultimi sedici metri. Fumoso)

RASPADORI 5: parte dal primo minuto come sottopunta ma non entra mai in partita. Isolato e poco aiutato dai compagni, dovrebbe giocare più vicino alla porta per rendere al meglio. Pesce fuor d’acqua. (dal 45′ ZIELINSKI 6: entra bene nel match dando maggiore brio e imprevedibilità agli azzurri. Ci prova da fuori, il Lecce chiude bene i varchi tra le linee. Volitivo)

ELMAS 6,5: tra i pochi a salvarsi. Realizza il gol del vantaggio, si butta sempre negli spazi rendendosi pericoloso. Attacca la profondità con grande tempismo. Rapace (dal 56′ KVARA 6: prova a creare scompiglio ed in parte ci riesce. Mette diversi palloni velenosi al centro, i compagni in serata no non lo supportano. Predica nel deserto)

OSIMHEN 5: pochissimi palloni giocabili, rari gli spunti degni di nota. Netto passo indietro rispetto alle precedenti uscite. Abulico