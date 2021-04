Foto sscnapoli

Napoli – Lazio 5-2, le pagelle: Insigne stellare, Politano devastante. Ottimo Mertens, Manolas torna gladiatore

MERET 5,5: un liscio pericoloso nel primo tempo, bravo sul tocco sotto misura di Milinkovic. Incolpevole sul gol di Immobile, forse poteva fare meglio in occasione del secondo gol laziale. Non impeccabile

DI LORENZO 7: asfalta la fascia con vigoria e tempi di inserimento perfetti. Arriva facile sul fondo, preziosissimo in difesa con le sue diagonali. Rullo compressore

MANOLAS 7: nonostante in giallo ingenuo nel primo tempo non tira mai la gamba e vince quasi tutti i duelli. Si guadagna il penalty, rischia grosso quando si becca un pestone da Immobile. Gladiatore (dal 71′ RRAHMANI 6,5: entra bene in partita contribuendo a respingere il forcing della Lazio con buoni interventi. Affidabile)

KOULIBALY 6,5: gioca con grande tranquillità lasciando pochi spazi agli attaccanti biancocelesti. Limita le uscite palla al piede, rischia poco mettendoci sempre una pezza. Pratico

HYSAJ 6,5: gara diligente e senza sbavature. Si propone spesso anche in sovrapposizione alimentando la catena con Insigne. Concreto

BAKAYOKO 6,5: grande lavoro in mediana, recupera molti palloni schermando bene la difesa. Molto meglio rispetto alle ultime uscite da titolare. Rinvigorito (dall’89’ LOBOTKA s.v.)

FABIAN RUIZ 6,5: gioca con personalità dimostrando di essere diventato ormai il fulcro del gioco. Si abbassa molto impostando dalle retrovie senza sbilanciarsi troppo. Sciolto

POLITANO 7,5: supera sistematicamente l’avversario creando scompiglio. Realizza il 2-0 sorprendendo Reina sul primo palo, si fa fatica a stargli dietro. Devastante. (dal 72′ LOZANO 6: non sembra ancora nella forma migliore ma la giocata la prova sempre. Manda in porta Osimhen per il 5-2. Attivo)

ZIELINSKI 7: si conferma in un gran periodo di forma. Prova sempre la giocata importante che spesso gli riesce, tra le linee fa il bello e il cattivo tempo. Pesca Mertens per il quarto gol. Funambolo (dall’82’ ELMAS s.v.)

INSIGNE 8: autentico mattatore della serata. Sblocca il match dal dischetto, realizza la doppietta con una splendida parabola che beffa Reina. Gioca a 360° gradi sventagliando palloni con facilità disarmante. Presente anche nei ripiegamenti. Stellare

MERTENS 7,5: bellissima la conclusione con la quale cala il poker fulminando Reina di prima intenzione. Ricama la manovra offensiva dialogando bene con i compagni, innesca Politano sul primo gol. Pazzesco (dal 72′ OSIMHEN 6,5: si dimostra letale in campo aperto. Segna il quinto gol con una bordata sul palo di Reina. A gara in corso è un arma importante. Freccia)