Napoli-Lazio: 5-2. Azzurri travolgenti! Ora il sogno Champions può diventare realtà!

Il Napoli batte la Lazio per 5-2 nell’ultimo scontro diretto di alta classifica del campionato; due gol di Insigne (7° e 53°),una rete di Politano (12°), una di Mertens (65°) ed una di Osimhen (80°) consentono agli azzurri di battere una volenterosa Lazio, ben messa in campo, ma schiacciata dalla potenza dell’attacco azzurro; di Immobile (70°) e Savic (74°) le reti capitoline. Partita che prende subito una piega positiva per gli uomini di Gattuso, che trovano il vantaggio al 7° con Insigne dagli undici metri ed il raddoppio al 12° con Politano. Sul doppio vantaggio il Napoli, però, smette di giocare, lasciando campo alla Lazio, più volte pericolosa e che sfiora il gol al 19° con Correa: palla sul palo a Meret battuto. Nella ripresa il Napoli riprende il pallino del gioco e con Insigne e Mertens trova il terzo ed il quarto gol. Ma quando sembrava fatta, un0ingenuità di Zielinski rimette in partita la Lazio, che accorcia prima con Immobile e poi con Savic, direttamente da punizione. Gli azzurri però sono bravi a reagire ed a piazzare il colpo decisivo con il subentrato Osimhen, ben servito da Lozano. Vittoria meritata per gli uomini di Gattuso, ora a meno 2 da Juventus e Atalanta (fermata sul apri dalla Roma) ed a meno 3 dal Milan, sconfitto ieri nell’anticipo dal Sassuolo.

Tabellino

Napoli-Lazio : 5-2 (pt 2-0)

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Manolas (71′ Rrahmani), Koulibaly, Hysaj, Fabian Ruiz, Bakayoko (89′ Lobotka), Politano (71′ Lozano), Zielinski (82′ Elmas), Insigne, Mertens (71′ Osimhen). A disp.Contini, Idasiak, Cioffi, Zedadka, Mario Rui, Maksimovic, Petagna. All.Gennaro Gattuso

Lazio: Reina, Marusic, Acerbi, Radu, Lazzari, Milinkovic Savic (84′ Akpa Akpro), Leiva (58′ Cataldi), Luis Alberto (64′ Pereira), Fares (64′ Lulic), Correa, Immobile (84′ Muriqi). All. Simone Inzaghi

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Marcatori: 7′ L. Insigne, 12′ M. Politano, 53′ L. Insigne, 65′ D. Mertens, 70′ Immobile, 74′ Milinkovic Savic, 80′ V. Osimhen

Note: ammoniti Milinkovic, Manolas, Radu, Fabian Ruiz, Di Lorenzo, Pereira.