Napoli- Lazio: 4-0. Nella notte di Diego gli azzurri rifilano un poker per lo scudetto alla Lazio

Il Napoli batte la Lazio per 4-0 in una serata in cui lo spirito di Diego Armando Maradona si impossessa dei calciatori del Napoli, che mettono in campo una delle prestazioni più belle degli ultimi anni; di Zielinski, Mertens (doppietta per lui) e Fabian Ruiz le reti di un poker che proietta gli azzurri in testa al campionato in solitario: + 3 sul Milan sconfitto nel pomeriggio dal Sassuolo a San Siro e + 4 sull’Inter corsara in laguna. Partita senza storia, nella quale gli azzurri hanno dominato in lungo e largo, mantenendo un palleggio costante, ben diretto da uno strabiliante Lobotka. Perfetta la fase difensiva, con Koulibaly e Rahmani che sfiorano la perfezione e cinico e preciso l’attacco, con un Dries Mertens in forma strabiliante. La vittoria di oggi, oltre a proiettare gli azzurri al comando del campionato, manda un chiaro segnale alle antagoniste: per il titolo gli uomini di mister Spalletti lotteranno fino alla fine.

Tabellino

Napoli- Lazio: 4-0 (pt 3-0)

NAPOLI: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui (86′ Ghoulam), Lobotka, Fabian Ruiz (86′ Malcuit), Lozano (64′ Elmas), Zielinski (73′ Demme), Insigne, Mertens (64′ Petagna). All. Spalletti.

LAZIO: Reina, Patric (46′ Lazzari), Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj, Milinkovic Savic (61′ Basic), Cataldi (75′ Leiva), Luis Alberto, Felipe Anderson (55′ Zaccagni), Immobile, Pedro (75′ Moro). All. Sarri.

Arbitro: Orsato di Schio

Marcatori: 7′ P. Zielinski, 10′ D. Mertens, 29′ D. Mertens, 85′ F. Ruiz

Note: ammoniti Patric, Cataldi, Di Lorenzo

foto Fb sscnapoli