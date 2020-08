Napoli – Lazio 3-1, le pagelle: Mertens il migliore, Ruiz ispirato. Politano entra e incide

OSPINA 6: poco sollecitato, chiude bene in uscita su Correa nella ripresa. Non può nulla sul gol di Immobile. Bravo come sempre con i piedi. Regista arretrato

DI LORENZO 6: gara abbastanza accorta la sua. Nessuna sbavatura particolare, presente nelle diagonali. Prudente

MANOLAS 5,5: gioca un po’ troppo duro rischiando più volte il giallo che poi arriva. A volte fuori tempo negli interventi. Irruento

KOULIBALY 6: il giallo ad inizio gara non lo condiziona più di tanto. Chiude bene tutti i varchi finendo la partita in crescendo. Tignoso

MARIO RUI 6: bene in fase difensiva, si propone spesso in sovrapposizione alimentando la catena con Insigne. Troppo nervoso nel finale. Generoso (dal 78′ GHOULAM s. v.)

FABIAN RUIZ 6,5: sblocca il match con un tiro a giro dei suoi. Le cose migliori quando ha la palla tra i piedi. Collante tra centrocampo e attacco. Ispirato

LOBOTKA 6: sbaglia poco in appoggio, soffre un po’ il pressing dei mediani laziali. Lavora bene in fase di contenimento, Gattuso lo sollecita molto nel farsi vedere per raccogliere palla. Fulcro (dal 78′ DEMME s. v.)

ZIELINSKI 6: si muove molto tra le linee arrivando spesso sui sedici metri. La scelta finale non è sempre la migliore. Buona l’intensità e il ritmo. Attivo (dall’84’ ELMAS s. v.)

CALLEJON 6: all’ultima partita al San Paolo Insigne gli lascia la fascia di capitano. Prestazione in linea con un’annata non proprio esaltante, esce tra gli applausi dei compagni. Sarà pure in declino ma difficilmente il Napoli troverà un giocatore con le sue stesse caratteristiche. Unico (dal 78′ LOZANO s. v.)

MERTENS 7: non segna ma catalizza la manovra offensiva entrando in tutti i gol realizzati. Delizioso l’assist per Politano, invita al gol anche Ruiz. Si guadagna il rigore, tiene sempre sotto scacco la difesa ospite. Tarantolato

INSIGNE 6,5: freddo dal dischetto, sempre nel vivo del gioco in entrambe le fasi. Esce per un problema all’adduttore, a rischio il match di Barcellona. Sfortunato (dall’84’ POLITANO 6,5: entra subito in partita giocando un paio di palloni con convinzione. Sigla il 3-1 finalizzando un bell’assist di Mertens. Velenoso)