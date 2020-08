Napoli – Lazio: 3-1. Fabian Ruiz, Insigne e Politano regalano un bel successo a Gattuso, che però trema per Insigne!

Il Napoli batte la Lazio per 3-1 grazie alle reti di Fabian Ruiz, Insigne e Politano, intervallate dallo storicop di Ciro Immobile, che eguaglia, nella stessa porta, il record di Higuain. Partita agro dolce per gli azzurri, che ritrovano bel gioco e convinzione dei propri mezzi in vista della gara di Barcellona, ma rischiano di perdere il loro uomo più importante, il capitano Lorenzo Insigne, uscito mal concio all’85°.

Primo Tempo. I primi 45 minuti di gioco si chiudono sul risultato di 1-1: a Fabian Ruiz al 9° risponde Ciro Immobile al 22°.Frazione dai ritmi di fine stagione, con il Napoli che però, specie nella prima metà del tempo (fino al pareggio di Immobile) ha tenuto meglio il campo. Oltre alle reti, le occasioni più limpide sono degli azzurri, che vanno vicino al raddoppio al 12° con Insigne, il cui tiro da buona posizione finisce di poco al lato, ed al 39° con Mario Rui, il cui fendente sfiora il palo alla sinistra di Strakosha.

Secondo Tempo. Ripresa a senso unico, con il Napoli che ci mette rabbia e convinzione e porta a casa la partita. Al 7° bellissima azione del Napoli, con Insigne che entra bene in area, la serve a Mertens, che da buona posizione la mette al lato. Al momento del tiro, però, il folletto belga viene ostacolato fallosamente da Parolo e per Calvarese non ci sono dubbi: è rigore. Dagli 11 metri Insigne, oramai rigorista infallibile, la mette alle spalle di Strakosha. Al 12° azione corale con tiro finale di Fabian Ruiz deviato in angolo. Al 26° una bellissima azione del Napoli: scambio sulla sinistra Mertens-Insigne, palla per Callejon, che di mezza rovesciata la mette di poco a lato.Al 32° buco di Manolas, che libera di testa Marusic: palla al lato. Al 33° azione prolungata di Mario Rui, che serve Mertens: il cross sottoporta rasoterra viene ribattuto a pochi passi dalla linea di porta. Al 40° si fa male Insigne: il capitano del Napoli esce in lacrime. Al 47° terzo gol del Napoli, con Politano, che liberato da Mertens non può sbagliare a pochi passi da Strakosha.

Tabellino

Napoli-Lazio : 3-1 (pt 1-1)

NAPOLI: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui (78′ Ghoulam); Fabian Ruiz, Lobotka (79′ Demme), Zielinski (85′ Elmas); Callejon (78′ Lozano), Mertens, Insigne (84′ Politano).

LAZIO: Strakosha; Patric (63′ Bastos), Luiz Felipe, Acerbi (63′ Vavro); Lazzari (83′ Lukaku), Milinkovic, Parolo (87′ Anderson), Luis Alberto, Marusic; Correa (87′ Adekanye), Immobile.

Ammoniti: Koulibaly (N), Immobile (L), Mario Rui (N), Luis Alberto (L), Elmas (N), Milinkovic (L)

Assist: 2 Mertens (N), Marusic (L)

Marcatori: 9′ Fabian Ruiz (N), 23′ Immobile (L), 54′ rig. Insigne (N), 92′ Politano (N)