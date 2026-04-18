Napoli – Lazio 0-2, le pagelle: Buongiorno da censura, si salvano solo Milinkovic e Alisson

MILINKOVIC SAVIC 7: non può nulla sulle reti laziali, para il rigore a Zaccagni e compie un paio di parate importanti. Gigante

BEUKEMA 5: in difficoltà in campo aperto, soffre le scorribande degli attaccanti avversari. Evaporato

BUONGIORNO 4: giornataccia la sua. Con un erroraccio avvia l’azione che porta al rigore per la Lazio, grosse responsabilità anche sul gol di Basic. Censurato

OLIVERA 5: da braccetto di sinistra non rende come al solito, affonda come i compagni di reparto. In panne

POLITANO 5,5: è tra i pochi a provare a dare la scossa con le sue sterzate ma produce poco. Inconcludente (dal 72′ MAZZOCCHI s.v.)

LOBOTKA 5: non riesce a dare le solite geometrie in mediana, poco aiutato dai compagni. Provoca il penalty fallito da Zaccagni. Irriconoscibile (dal 63′ GUTIERREZ 5,5: non un grande impatto sulla partita, poche volte riesce ad arrivare sul fondo. Impalpabile)

ANGUISSA 5: altra gara anonima per il camerunense. Dopo l’infortunio non è più lo stesso. Statico e poco propositivo. Conte lo toglie all’intervallo. Ectoplasma (dal 45′ ELMAS 5: non riesce a conferire brio e imprevedibilità alla manovra, lontano dai suoi standard. Invisibile)

SPINAZZOLA 5,5: prova a spingere ma non trova i varchi giusti. Ci mette impegno ma non incide come sa fare. Imballato (dal 63′ GIOVANE 5,5: entra a gara ampiamente compromessa, combina poco. Fumoso)

DE BRUYNE 5: sbaglia tanto, fatica a trovare guizzi e spazi tra le linee. Una partita non all’altezza della sue qualità. Abulico (dal 45′ ALISSON 6,5: crea scompiglio, mette pressione alla difesa ospite con le sue scorribande. Merita maggiore minutaggio. Vivace)

MCTOMINAY 5,5: non mancano caparbietà e impegno ma anche lui non è in giornata. Non riesce a rendersi pericoloso più di tanto. Opaco

HOJLUND 5: gli arcigni centrali laziali lo braccano bene. Non ottiene molti palloni giocabili, raramente si rende pericoloso. Imbavagliato