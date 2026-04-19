Napoli- Lazio: 0-2. Azzurri mai in partita, Sarri interrompe l’imbattibilità di Conte

La Lazio batte il Napoli per 2-0 al Diego Armando Maradona, ponendo fine ad un’imbattibilità interna di oltre 400 giorni.

Partita senza storia, con la Lazio che ha dominato per tutti e 90 minuti. Il 2-0 ,firmato da Cancellieri e Basic, sta pure stretto ai capitolini, che hanno fallito un calcio di rigore con Zaccagni ed avuto almeno altre 3 nitide palle gol per arrotondare il risultato.

Azzurri mai scesi in campo, con la testa altrove. Si salvano solo Milinkovic Savic ed Alisson.

Ora bisogna ritrovare la concentrazione e conquistare i 7 punti rimanenti alla matematica qualificazione in Champions.

Il Tabellino

Napoli- Lazio : 0-2 (pt 0-1)

NAPOLI: Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano (72′ Mazzocchi), Lobotka (63′ Giovane), Anguissa (46′ Alisson Santos), Spinazzola (63′ Spinazzola) De Bruyne (46′ Elmas), McTominay; Hojlund. All. Conte

LAZIO: Motta; Lazzari, Gila (61′ Provstgaard), Romagnoli, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All. Sarri.

Arbitro: Zufferli di Udine

Marcatori: 6′ Cancellieri, 57′ Basic

Note: ammoniti Lobotka, Cataldi, Taylor

Queste le parole dei protagonisti azzurri al termine del match, riportate dai canali ufficiali della società.

Questa la analisi del tecnico Antonio Conte:

“Abbiamo disputato una partita sotto tono e probabilmente abbiamo pagato la delusione di Parma. Non sono stato bravo a trasmettere le energie giuste alla squadra e purtroppo i ragazzi hanno disputato una gara sotto il nostro livello”

“La Lazio è stata molto brava ad interpretare il match, però oggi da parte nostra c’era poca energia e quando l’intensità si abbassa diventa complicato gestire il gioco”

“Volevamo fare quanti più punti sarà possibile in questo finale di campionato e il nostro intento comunque resta questo. Adesso guardiamo avanti e cerchiamo di chiudere al meglio per completare il lavoro e conquistare la zona Champions”

Anche Leonardo Spinazzola ha commentato la gara:

“Siamo dispiaciuti, oggi eravamo scarichi e questo non deve accadere. E’ certo che il contraccolpo del pareggio col Parma ci abbia condizionato”

“Credevamo nella fiammella di speranza per rimontare al vertice della classifica, purtroppo spento il sogno abbiamo ceduto a livello di motivazioni”

“Però da a lunedì si torna a lavorare con il massimo impegno perchè il nostro desiderio è chiudere al massimo questo campionato”.