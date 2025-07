Napoli – Lang si presenta: ‘Qui per vincere’

“Sono qui per vincere“. Noa Lang si presenta con un “claim” breve ma molto incisivo nella sua prima conferenza stampa in Trentino.

“Il Napoli è un grande passo per la mia carriera. Avevo avuto l’opportunità di venire qui già lo scorso inverno, io avevo già deciso di trasferirmi in azzurro ma il mio Club non ha voluto. Adesso che il Napoli si è rifatto avanti questa estate non vedevo l’ora di poter firmare e giungere finalmente in questa squadra“

“Sono un giocatore che ama divertire e divertirsi. Amo giocare col pallone ma so anche che devo migliorare sotto il profilo tattico. Sono qui per vincere, sarebbe bellissimo conquistare lo scudetto col Napoli perchè ne ho vinti in Olanda, ma qui sarebbe speciale“

Che impressione hai avuto dagli allenamenti di Conte?

“Le sedute sono molto intense, tanto è vero che la prima parola che ho imparato in italiano è: sono stanco. Ma questo è un aspetto molto positivo per me perchè posso migliorare e crescere uscendo dalla comfort zone che avevo all’Ajax“

“Sono consapevole che c’è da curare anche la fase difensiva nel calcio italiano rispetto al gioco olandese. Considero questa una opportunità per completarmi tatticamente e affinare le mie qualità sia in fase offensiva che difensiva. Da questo punto di vista, Conte è l’allenatore perfetto per farmi crescere, mi ha subito chiarito le idee ancor prima di venire a Napoli parlando con lui al telefono. Sono pronto per mettermi a sua disposizione“

Sulla passione per la musica:

“La musica mi fa stare bene, la adopero anche per distendermi. Chiaramente chiederò il permesso alla Società per poter praticare la mia passione, altrimenti ascolterò la musica napoletana che è bellissima“

Può pesare la responsabilità di sostituire Kvara?

“Io credo che la Società abbia riposto tanta fiducia in me. So quanto sia forte Kvaratskhelia, ma io sono un giocatore diverso e voglio scrivere la storia del Napoli“

“So benissimo che il campionato italiano è molto competitivo, l’Italia mi affascina sin da bambino anche per la passione con la quale si segue il calcio. Sono molto curioso ed entusiasta di poter giocare in Serie A“

“E’ un onore e uno stimolo dividere il campo con campioni del calibro di De Bruyne e Lukaku, li ho sempre osservati con ammirazione da lontano e adesso che ho la possibilità di giocare insieme a loro sono davvero felice di vivere questa avventura“

“Ripeto che sono qui per vincere, a Napoli ho la possibilità di affermarmi ma so anche che ci saranno 19 avversarie in campionato da superare e daremo tutto per riuscirci. Personalmente sono molto fiducioso delle mie possibilità e cercherò di ricambiare la stima che mi è stata concessa“

Fonte sscnapoli.it