Napoli- La Cronaca: arresti al Vasto, Porta Capuana, Piazza Garibaldi e al Centro Storico. Alto impatto a Forcella e Tribunali

Vasto: evade e aggredisce i poliziotti. Arrestato.

Ieri pomeriggio i Falchi della Squadra Mobile, nel transitare in via Brindisi, hanno notato un uomo che, alla loro vista, si è allontanato frettolosamente per eludere il controllo.

I poliziotti hanno raggiunto l’uomo il quale, dopo aver dato una spallata ad uno degli operatori, ha tentato di darsi alla fuga ma, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato; inoltre, hanno accertato che si era allontanato dal proprio domicilio dove è sottoposto alla detenzione domiciliare per reati in materia di stupefacenti.

G.G., 63enne napoletano, è stato arrestato per evasione, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Porta Capuana: sorpreso con un documento falso. Arrestato.

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza San Francesco a Capuana hanno notato una persona che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti hanno raggiunto l’uomo il quale, durante le fasi dell’identificazione, ha fornito un documento d’identità falso.

S.C, 38enne stabiese con precedenti di polizia, è stato arrestato per possesso di documenti validi per l’espatrio falsi.

Alto impatto a Forcella, piazza Calenda, via dei Tribunali e piazza Garibaldi



Ieri i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Vicaria Mercato, personale della Polizia Locale, con il supporto dei Nibbio, dell’Unità Cinofila Antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e delle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato controlli nella zona di Forcella, a piazza Calenda, in via dei Tribunali ed in piazza Garibaldi.

Nel corso dell’attività gli operatori hanno identificato 179 persone, di cui 79 con precedenti di polizia, controllato 112 veicoli di cui 17 sottoposti a sequestro e 2 a fermo amministrativo; sono state contestate 27 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, per guida senza patente poiché mai conseguita, mancata revisione periodica e mancata esibizione dei documenti di circolazione.

Inoltre, in corso Umberto I una persona è stata denunciata poiché sorpresa alla guida senza patente avendo reiterato la violazione nel biennio ed è stata altresì sanzionata poiché sprovvista di copertura assicurativa.

Centro Storico: arrestato un uomo per violenza sessuale.

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Del Sole presso la caserma dei Vigili del Fuoco all’interno della quale si era rifugiata una ragazza vittima di un’aggressione.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato la giovane donna che, con il volto sanguinante, ha raccontato che poco prima, mentre stava rientrando a casa, un uomo armato di coltello l’aveva minacciata e aggredita per poi trascinarla nel suo appartamento per molestarla fisicamente.

Gli operatori, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, hanno rintracciato l’uomo presso la sua abitazione identificandolo per un 56enne napoletano con precedenti di polizia e lo hanno arrestato per violenza sessuale, sequestro di persona, lesioni personali nonché denunciato per minaccia.

Polfer- Piazza Garibaldi

Nel corso dei servizi istituzionali di prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità predisposti dal questo Compartimento di Polizia Ferroviaria, in data 28 giugno c.a., personale del Reparto Operativo di Napoli Centrale procedeva all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo nei confronti di un cittadino lituano, classe 1987.

Nello specifico, durante il controllo del flusso di viaggiatori presso lo scalo ferroviario di Napoli Centrale, il fare sospetto e nervoso di un uomo attirava l’attenzione degli operanti che, prontamente, provvedevano a fermare il soggetto ai fini della sua identificazione.

L’irrequietezza mostrata dell’individuo all’atto del controllo induceva gli agenti ad approfondire gli accertamenti dai quali è emerso che a suo carico risultavano precedenti di polizia per detenzione di armi e violazione dell’obbligo di dimora, nonché un mandato d’arresto europeo del 2021 adottato delle autorità lituane per i reati di furto, rapina e detenzione di stupefacenti, per un cumulo di pena di anni sei.

Il soggetto, pertanto, veniva dichiarato in arresto e, dopo le formalità di rito, associato presso la locale casa Circondariale.